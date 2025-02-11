Хорнер рассказал о мотивации Цуноды после повышения Лоусона

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о мотивации японского гонщика «Рейсинг Буллз» Юки Цуноды после того, как его напарника Лиама Лоусона повысили до пилота основного коллектива.

«Цунода сказал, что его главной мотивацией было продемонстрировать, что он заслуживает повышения. Мы надеемся, что команда «Рейсинг Буллз» снова сделает шаг вперёд, поскольку они вновь будут использовать заднюю подвеску, коробку передач и другие разрешённые им компоненты.

По мере того как эта команда и их новое руководство будут становиться более зрелыми. они будут прибавлять. И Юки решителен. Он знает, что всё быстро меняется. Кто бы мог подумать девять месяцев назад, что мы будем говорить, как Лиам Лоусон станет нашим гонщиком в 2025 году? В Формуле-1 всё быстро меняется, он это осознаёт и знает, что ему нужно продемонстрировать, именно он следующим стучится в эту дверь», — приводит слова Хорнера RacingNews365.