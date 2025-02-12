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Чандхок ответил, был ли бы Прост хорошим напарником для Шумахера в «Бенеттоне»

Чандхок ответил, был ли бы Прост хорошим напарником для Шумахера в «Бенеттоне»
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок высказался о том, смог бы Ален Прост быть хорошим напарником для Михаэля Шумахера, если бы пришёл в «Бенеттон» в 1992 году.

«Вспомните, что было в 1992 году. Все машины были во втором дивизионе, кроме «Уильямса». Был ли Прост столь же убийственно быстр, как в середине 80-х? Нет. К тому моменту он был пилотом Формулы-1 уже более десяти лет. Но был бы он все равно эффективным напарником Михаэля Шумахера? Я думаю, да. Он был очень силён против Алези в 1991 году. И он был очень конкурентоспособен, когда машина была готова дать зачатки результатов, как на этапах во Франции или Великобритании.

Именно он поднимался на подиум, а не Алези. Так что, думаю, мотивированный Прост был готов бросать вызов. Но был ли он готов бросить вызов, зная, что машина будет на полторы секунды медленнее «Уильямса»? Я не уверен. Он был прав, не согласившись на эту сделку и перейдя в «Уильямс» в 1993 году», — приводит слова Чандхока F1oversteer.

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