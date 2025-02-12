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Известный голливудский актёр стал инвестором команды Формулы-Е

Известный голливудский актёр стал инвестором команды Формулы-Е
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Голливудский актёр, известный по ролям в таких фильмах, как «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Отряд самоубийц» Идрис Эльба стал инвестором команды Формулы-Е «Купра», сообщает GPBlog.

«Формула-Е находится в идеальной позиции, сочетая спорт и мировые развлечения с устойчивым развитием. Я горжусь тем, что присоединяюсь к маонде в этот значимый момент. Видение команды в отношении будущего, ее стремление к инновациям и стремление к совершенству находят отклик во мне на глубоком личном уровне, и я с нетерпением жду возможности сыграть свою роль в пути команды к вершинам пелотона», — подчеркнул Эльба.

В составе команды в нынешнем сезоне выступают Дэн Тиктум и Дэвид Бекманн.

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