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1064-сильный Chevrolet Corvette ZR1 установил рекорды пяти трасс

1064-сильный Chevrolet Corvette ZR1 установил рекорды пяти трасс
Chevrolet Corvette ZR1
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Компания Chevrolet объявила о том, что Corvette ZR1 с двигателем мощностью 1064 лошадиные силы установил рекорды прохождения круга среди серийных автомобилей на пяти различных трассах.

Chevrolet Corvette ZR1 на трассе «Уоткинс-глен»

Chevrolet Corvette ZR1 на трассе «Уоткинс-глен»

Фото: General Motors

Так, Билл Уайз проехал круг по длинной конфигурации трассы «Уоткинс-глен» за 1:52.7, Брайан Уоллас прошёл круг по «Роуд Америке» в Элхарт-Лейк за 2:08.6, на «Роуд Атланте» в городе Брэйзелтон Крис Барбер показал время 1:22.8, а Аарон Линк установил два рекорда автодрома «Вирджиния Интернэшнл Рейсвей» — стандартный круг он проехал за 1:47.7, а длинный — за 2:32.3.

Chevrolet Corvette ZR1 на «Роуд Америке»

Chevrolet Corvette ZR1 на «Роуд Америке»

Фото: General Motors

Отмечается, что в заездах участвовала машина в комплектации с опциональным пакетом ZTK Performance Package, который включает в себя в том числе высокопроизводительное заднее антикрыло из углеродного волокна, иные настройки подвески и шины Michelin Pilot Sport Cup 2R ZP.

Chevrolet Corvette ZR1 на «Роуд Америке»

Chevrolet Corvette ZR1 на «Роуд Америке»

Фото: General Motors

Напомним, чуть ранее Corvette ZR1, который является самым быстрым в истории Corvette по динамике разгона, установил рекорд скорости для серийных машин стоимостью менее $ 1 млн.

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