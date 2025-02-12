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Бергер назвал главных кандидатов на титул на ближайшие несколько лет, кроме Ферстаппена

Бергер назвал главных кандидатов на титул на ближайшие несколько лет, кроме Ферстаппена
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Бывший гонщик Формулы-1 Герхард Бергер поделился мнением о пилотах, которые в ближайшие несколько лет могут проявить себя.

«За какими гонщиками нужно будет больше всего следить в ближайшие несколько лет? Порядок на стартовой решётке довольно ясен. Выше всех находится Макс Ферстаппен. Позади него на одном уровне – Ландо Норрис, Шарль Леклер, Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон. Оскар Пиастри уже стучится в эту дверь. Иногда он близок к ним, иногда – нет. Нужно дать ему время в этом году, чтобы мы могли дать окончательную оценку», — приводит слова Бергера издание Auto Motor und Sport.

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