Эстебан Окон показал, как вместе с Оливером Берманом провёл время в Нью-Йорке

Новичок американской команды Формулы-1 «Хаас» Эстебан Окон разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Спортсмен показал, как провёл время в Нью-Йорке. Вместе с ним на фото присутствует его напарник по команде Оливер Берман.

Фото: Из личного архива Эстебана Окона

Фото: Из личного архива Эстебана Окона

Фото: Из личного архива Эстебана Окона

В прошлом сезоне Формулы-1 Окон выступал за французскую команду «Альпин». В общем зачёте пилотов Эстебан занял 14-е место, набрав 23 очка.

Ранее руководитель «Хааса» Аяо Комацу объяснил, почему он сделал выбор в пользу Эстебана в качестве замены немцу Нико Хюлькенбергу.

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