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«Пока только он». Бергер ответил, в чём Алонсо превзошёл других возрастных пилотов

«Пока только он». Бергер ответил, в чём Алонсо превзошёл других возрастных пилотов
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Бывший гонщик Формулы-1 Герхард Бергер поделился мнением об автомобилях с граунд-эффектом и трудностях, которые возникали с ними у пилотов.

«Похоже, что некоторые из опытных гонщиков, такие как Даниэль Риккардо, Валттери Боттас или Кевин Магнуссен, не смогли справиться с этими автомобилями с «эффектом земли». Хотя точно не знаю, в машинах ли дело. Может быть, они просто уже за пределами своего зенита. Болиды были довольно сбалансированными, и, в отличие от молодых гонщиков, возрастным приходится нелегко. Пока только Алонсо преуспевает, но это единичные случаи», — приводит слова Бергера издание Auto Motor und Sport.

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