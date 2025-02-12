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Экс-стратег Ф-1 назвал проблему, с которой Хэмилтон может столкнуться в «Феррари»

Экс-стратег Ф-1 назвал проблему, с которой Хэмилтон может столкнуться в «Феррари»
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Бывший стратег различных команд Формулы-1 Берни Коллинз поделился мнением о сложностях, с которыми может столкнуться гонщик Льюис Хэмилтон в «Феррари».

«Думаю, нам не следует недооценивать сложность перехода Льюиса в «Феррари». Он никогда не ездил на автомобилях с двигателем «Феррари». Так что, как мне кажется, машина будет иметь большие отличия от того, что было раньше, и это станет проблемой для Льюиса. Но ему это понравится. Он примет этот вызов с радостью. Полагаю, он преуспевает больше всего, когда на него давят достаточно сильно. Но опять же, в «Феррари» всё будет совершенно по-другому – у команды другой персонал, другие инженеры», — сказал Коллинз в подкасте The Red Flags.

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