«Ред Булл» представил мерч на 2025 год

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» в сотрудничестве с британским производителем спортивной одежды Castore представила мерч на 2025 год. Фотографиями поделилась пресс-служба гоночного коллектива.
Коллекция, помимо прочего, включает в себя поло с коротким рукавом, толстовки и куртки-бомберы.
Фото: ORACLE RED BULL RACING
Фото: ORACLE RED BULL RACING
В прошлом сезоне Формулы-1 «Ред Булл» занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 589 очков. Презентация ливреи болида австрийской команды 2025 года состоится в Лондоне 18 февраля.
Ранее экс-гонщик Формулы-1 Герхард Бергер поделился мнением о пилотах, кроме Макса Ферстаппена, которые в ближайшие несколько лет могут проявить себя.
Макс Ферстаппен пошутил про Супербоул: