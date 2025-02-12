«Ред Булл» представил мерч на 2025 год

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» в сотрудничестве с британским производителем спортивной одежды Castore представила мерч на 2025 год. Фотографиями поделилась пресс-служба гоночного коллектива.

Коллекция, помимо прочего, включает в себя поло с коротким рукавом, толстовки и куртки-бомберы.

Фото: ORACLE RED BULL RACING

Фото: ORACLE RED BULL RACING

В прошлом сезоне Формулы-1 «Ред Булл» занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 589 очков. Презентация ливреи болида австрийской команды 2025 года состоится в Лондоне 18 февраля.

Ранее экс-гонщик Формулы-1 Герхард Бергер поделился мнением о пилотах, кроме Макса Ферстаппена, которые в ближайшие несколько лет могут проявить себя.

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