Экс-стратег Ф-1 предположила, почему «Ред Булл» не уволил Переса раньше

Бывший стратег различных команд Формулы-1 Берни Коллинз поделилась мнением о выступлении мексиканского гонщика Серхио Переса в «Ред Булл». В новом сезоне Формулы-1 вместо него в качестве боевого пилота команды будет новозеландец Лиам Лоусон.

«Я работала с Чеко в «Макларене» и в «Форд Индии». Благодаря нему многие стратегии действительно работали. Что касается «Ред Булл», то я не могу комментировать, что именно там пошло не так. Но это немного расстраивает, ведь Серхио так долго выступал с ними. Очевидно, что в прошлом мы часто критиковали «Ред Булл» за то, что они слишком быстро избавлялись от товарищей по команде, поэтому они долгое время работали с Чеко», — сказала Коллинз в подкасте The Red Flags.

Самая высокая скорость в Формуле-1: