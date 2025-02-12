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Экс-стратег Ф-1 предположила, почему «Ред Булл» не уволил Переса раньше

Экс-стратег Ф-1 предположила, почему «Ред Булл» не уволил Переса раньше
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Бывший стратег различных команд Формулы-1 Берни Коллинз поделилась мнением о выступлении мексиканского гонщика Серхио Переса в «Ред Булл». В новом сезоне Формулы-1 вместо него в качестве боевого пилота команды будет новозеландец Лиам Лоусон.

«Я работала с Чеко в «Макларене» и в «Форд Индии». Благодаря нему многие стратегии действительно работали. Что касается «Ред Булл», то я не могу комментировать, что именно там пошло не так. Но это немного расстраивает, ведь Серхио так долго выступал с ними. Очевидно, что в прошлом мы часто критиковали «Ред Булл» за то, что они слишком быстро избавлялись от товарищей по команде, поэтому они долгое время работали с Чеко», — сказала Коллинз в подкасте The Red Flags.

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