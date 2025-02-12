«Путин лайкнул». Пользователи отреагировали на пост «Хааса» с ливреей в цветах России

Команда Формулы-1 «Хаас» опубликовала архивные фотографии с болидом 2021 года, ливрея которого была украшена цветами российского флага.

«С нашей ливреей 2021 года мы соревновались в других цветах на трассе», — говорится в публикации. Отметим, что выбраны две фотографии с Миком Шумахером, а фото Никиты Мазепина нет.

Фото: Haas F1 Team

Фото: Haas F1 Team

Отметим, что пользователи неоднозначно отреагировал на пост в комментариях:

«Эм… админ, ты в порядке?»

«Вам действительно так нужно было это постить, да?»

«Ещё не поздно удалить это, админ».

«Владимир Путин лайкнул этот пост».

В минувшем сезоне-2024 «Хаас» занял седьмое место в Кубке конструкторов. Датчанин Кевин Магнуссен стал 15-м в личном зачёте, немец Нико Хюлькенберг – 11-м.