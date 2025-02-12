Макс Ферстаппен стал глобальным амбассадором бренда одежды «Альфа Таури»

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал глобальным амбассадором бренда модной одежды «Альфа Таури», который ранее был представлен в Формуле-1 в качестве одноимённой команды. Об этом рассказали в пресс-службе компании. Сам гонщик также сообщил, что рад началу сотрудничества с брендом.

Фото: https://alphatauri.com

Фото: https://alphatauri.com

Фото: https://alphatauri.com

Напомним, Ферстаппен досрочно стал чемпионом в сезоне-2024. Титул нидерландский гонщик гарантировал себе после Гран-при Лас-Вегаса, где ему было достаточно финишировать впереди пилота «Макларена» Ландо Норриса. Макс в итоге был пятым, а Ландо – шестым. Это чемпионство стало четвёртым подряд для нидерландца.

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