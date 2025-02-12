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«Ред Булл» обошёл «Макларен» и «Мерседес» в борьбе за спонсорский контракт — Racingnews365

«Ред Булл» обошёл «Макларен» и «Мерседес» в борьбе за спонсорский контракт — Racingnews365
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Команда Формулы-1 «Ред Булл» объявила о подписании многолетнего спонсорского контракта с фирмой кибербезопасности 1Password. Соглашение также коснётся юниорской академии «Ред Булл».

По информации Racingnews365, сделку с 1Password также хотели заключить прямые конкуренты австрийского коллектива — «Макларен» и «Мерседес».

«Все в «Ред Булл» рады приветствовать 1Password в нашей семье в качестве эксклюзивного партнёра, отвечающего за кибербезопасность.

Крайне важно, с учётом приближения сезона-2025, чтобы вся наша организация имела безопасный и надёжный доступ к важной информации, а мы продолжали принимать правильные решения на трассе и базе в Милтон-Кинсе», — прокомментировал анонс глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

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Источник: компания Oracle заблокировала контракт «Ред Булл» с конкурентом на $ 5 млн в год
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