«Ред Булл» обошёл «Макларен» и «Мерседес» в борьбе за спонсорский контракт — Racingnews365

Команда Формулы-1 «Ред Булл» объявила о подписании многолетнего спонсорского контракта с фирмой кибербезопасности 1Password. Соглашение также коснётся юниорской академии «Ред Булл».

По информации Racingnews365, сделку с 1Password также хотели заключить прямые конкуренты австрийского коллектива — «Макларен» и «Мерседес».

«Все в «Ред Булл» рады приветствовать 1Password в нашей семье в качестве эксклюзивного партнёра, отвечающего за кибербезопасность.

Крайне важно, с учётом приближения сезона-2025, чтобы вся наша организация имела безопасный и надёжный доступ к важной информации, а мы продолжали принимать правильные решения на трассе и базе в Милтон-Кинсе», — прокомментировал анонс глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер.