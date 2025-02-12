У этапа Формулы-1 в Монако впервые будет титульный спонсор

Формула-1 официально объявила о подписании спонсорского контракта со швейцарской часовой компанией TAG Heuer.

Специально разработанный логотип бренда, приуроченный к сотрудничеству с престижнейшей гоночной серией мира, будет размещён на баннерах и экранах. Также часы TAG Heuer будут размещены в паддоке в уикенд проведения Гран-при.

«Поистине фантастический момент для Формулы-1, TAG Heuer становится первым титульным партнёром Гран-при Монако, который был представлен в самом первом сезоне 1950 года. Мы отмечаем 75-ю годовщину в этом году, и TAG Heuer – идеальный партнёр, и не только потому, что компания уже имеет наследие в Монако, но и потому, что она привнесёт креативность и исключительный стиль ради соответствия знаковому событию», — прокомментировал анонс глава Формулы-1 Стефано Доменикали.