Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

У этапа Формулы-1 в Монако впервые будет титульный спонсор

У этапа Формулы-1 в Монако впервые будет титульный спонсор
Аудио-версия:
Комментарии

Формула-1 официально объявила о подписании спонсорского контракта со швейцарской часовой компанией TAG Heuer.

Специально разработанный логотип бренда, приуроченный к сотрудничеству с престижнейшей гоночной серией мира, будет размещён на баннерах и экранах. Также часы TAG Heuer будут размещены в паддоке в уикенд проведения Гран-при.

«Поистине фантастический момент для Формулы-1, TAG Heuer становится первым титульным партнёром Гран-при Монако, который был представлен в самом первом сезоне 1950 года. Мы отмечаем 75-ю годовщину в этом году, и TAG Heuer – идеальный партнёр, и не только потому, что компания уже имеет наследие в Монако, но и потому, что она привнесёт креативность и исключительный стиль ради соответствия знаковому событию», — прокомментировал анонс глава Формулы-1 Стефано Доменикали.

Материалы по теме
«Ред Булл» обошёл «Макларен» и «Мерседес» в борьбе за спонсорский контракт — Racingnews365
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android