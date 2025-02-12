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В «Мерседесе» показали нанесение номера Антонелли на болид 2025 года

В «Мерседесе» показали нанесение номера Антонелли на болид 2025 года
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Пресс-служба команды Формулы-1 «Мерседес» в социальных сетях опубликовала видеоролик, на котором продемонстрировано нанесение 12-го номера на болид коллектива. Под 12-м номером будет выступать 18-летний итальянский автогонщик Андреа Кими Антонелли, пришедший на замену 40-летнему семикратному чемпиону «Королевских гонок» Льюису Хэмилтону.

Напомним, Антонелли присоединился к юниорской команде «Мерседеса» в 2019 году. В Формуле-1 представитель Италии дебютировал в сезоне-2024 на Гран-при Италии, приняв участие в первой свободной тренировке. В предстоящем сезоне напарником Антонелли станет 26-летний британский пилот Джордж Расселл.

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