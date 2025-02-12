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В Формуле-1 получили письмо с недовольством из-за возможного проведения Гран-при в Африке

В Формуле-1 получили письмо с недовольством из-за возможного проведения Гран-при в Африке
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В Формуле-1 получили письмо с недовольством со стороны Демократической Республики Конго (ДРК), заявившей, что из-за проведения этапа «Королевских гонок» в Руанде «Королевские гонки» будут «запятнаны кровью». Письмо генеральному директору Формулы-1 Стефано Доменикали, о котором сообщило издание City AM, было прислано министром иностранных дел ДРК Терезой Кайиквамба Вагнер, которая выразила обеспокоенность предложением Руанды провести гонку.

«В данный момент Руанда оккупирует значительную часть восточной части Демократической Республики Конго, что привело к миграции более 700 000 конголезских граждан. Хотя я приветствую желание Формулы-1 провести Гран-при в Африке, я сомневаюсь, что Руанда будет наилучшим образом представлять наш континент, и призываю вас прекратить переговоры и исключить Руанду из списка потенциальных организаторов.

Неужели Формула-1 действительно хочет, чтобы её бренд был запятнан кровавой ассоциацией с Руандой? Действительно ли это лучшая страна для представления Африки в мировом автоспорте?» — приводит текст письма издание Racingnews365.

Напомним, на прошлогоднем торжественном вручении призов ФИА в Кигали президент Руанды Пол Кагаме подтвердил, что страна подала официальную заявку на проведение Гран-при.

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