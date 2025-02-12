В Формуле-1 отреагировали на недовольство со стороны Конго из-за возможной гонки в Руанде

В Формуле-1 отреагировали на письмо со стороны Демократической Республики Конго (ДРК), которое было отправлено министром иностранных дел ДРК Терезой Кайиквамба Вагнер, выразившей обеспокоенность предложением Руанды провести гонку.

«Мы внимательно следим за событиями, связанными с ДРК и Руандой, и продолжаем это делать. Мы также получили запросы из многих мест по всему миру, которые хотели бы принять у себя будущую гонку Формулы-1.

Мы детально оцениваем любой потенциальный запрос, и любые будущие решения будут основаны на полной информации и на том, что наилучшим образом отвечает интересам нашего вида спорта и нашим ценностям», — приводит слова представителя «Королевских гонок» издание Racingnews365.