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Норрис — о Хэмилтоне в «Феррари»: на трассе не имеет значения, в каком он комбинезоне

Норрис — о Хэмилтоне в «Феррари»: на трассе не имеет значения, в каком он комбинезоне
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Британский гонщик Формулы-1 из команды «Макларен» Ландо Норрис, отвечая на вопрос о присоединении соотечественника и 40-летнего чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона к «Феррари», заявил, что для него не имеет значения, в каком комбинезоне выступает соперник.

«Когда я на трассе, то для меня не имеет значения, в каком комбинезоне выступает Хэмилтон. Он мой конкурент, и я хочу его победить. То же самое происходит, когда ты соревнуешься на трассе с кем угодно. Я рад, что в этом году буду чаще выступать против него. Для меня всегда большая честь соревноваться с кем-то вроде него.

Я хочу проявить себя в «Королевских гонках». Льюис, очевидно, хочет проявить себя. Он продолжит это делать и будет бороться, пока не остановится в Формуле-1», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.

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