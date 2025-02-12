Бывший владелец команды Формулы-1 Джордан спас английский регбийный клуб от банкротства

76-летний основатель и бывший владелец команды «Джордан» в Формуле-1 Эдди Джордан спас английский регбийный клуб «Лондон Айриш» от банкротства. Джордан является руководителем консорциума, который выкупил регбийную команду.

Эмблема регбийного клуба «Лондон Айриш» Фото: london-irish.com

При бывшем владельце Мике Кроссане клуб был исключён из Премьер-лиги за невыплату заработной платы. Вскоре после этого клуб был передан на управление администрации города с долгом около £ 30 млн.

С тех пор администрация искала покупателя для клуба, который уже более года не играет ни на одном уровне. Регбийный футбольный союз приостановил деятельность клуба из-за невыполнения финансовых обязательств и после срыва возможной сделки по спасению.

Джордан и его группа The Jordan Associates теперь официально завершили сделку по выкупу акций с ближайшей целью — вернуть клуб к игре.

«Основная цель нового владельца — вернуть лондонский ирландский регбийный клуб на вершину международного профессионального клубного регби, стремясь к быстрому возвращению в число сильнейших клубов. Команда Jordan Associates теперь сосредоточит своё внимание на переговорах о полном и устойчивом возвращении лондонского ирландского клуба к соревновательному регби, действуя рука об руку с болельщиками клуба», — приводит заявлении консорциума.