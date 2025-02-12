Ландо Норрис ответил, перешёл бы он в «Феррари» на месте Хэмилтона

Британский гонщик Формулы-1, выступающий за команду «Макларен», Ландо Норрис ответил, перешёл бы он в «Феррари» на месте 40-летнего пилота и семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона.

«То, что Льюис перешёл в «Феррари» после всего, чего добился, — это классная история, я думаю, это, на самом деле, крутой шаг. Многие люди говорили: «Возможно, это неправильный поступок» и тому подобное. Но я, наверное, поступил бы так же, если бы был на его месте.

Это выглядит круто, это потрясающая история для него. Я знаю, что он захочет отправиться туда со свежим мышлением и показать всем, что он по-прежнему тот Льюис Хэмилтон, которого он демонстрировал много-много лет назад», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.