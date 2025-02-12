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В Германии вынесли приговоры по делу о шантаже семьи Михаэля Шумахера

В Германии вынесли приговоры по делу о шантаже семьи Михаэля Шумахера
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В среду, 12 февраля, в Германии завершился суд над обвиняемыми по делу о шантаже семьи легендарного гонщика и семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера. Напомним, группа злоумышленников угрожала обнародовать фото и видео проходящего лечение Михаэля, если близкие немецкого гонщика не заплатят € 15 млн.

Три года лишения свободы получил 53-летний вышибала ночного клуба Йилмаз Тозтуркан. Его сын Даниэль Линс и бывший телохранитель Михаэля Шумахера Маркус Фритше получили условные сроки. Линс приговорён к шести месяцам лишения свободы условно, а Фритше – к двум годам, сообщило издание GB News.

Ранее на аукционе был продан шлем Михаэля Шумахера, в котором он выступал в сезоне 1992 года.

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На аукционе был продан шлем Михаэля Шумахера сезона-1992
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