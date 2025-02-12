В «Хонде» рассказали детали переговоров с «Ред Булл» с целью продлить сотрудничество

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ заявил, что перед уходом из Формулы-1 в корпорации проводили переговоры с «Ред Булл» с целью продлить сотрудничество.

«Во время наших переговоров мы также обсуждали вариант, при котором «Ред Булл» будет производить двигатель внутреннего сгорания, а мы — электрические компоненты. Но это было бы нелегко. В итоге мы пришли к выводу, что работать вместе таким образом будет невозможно.

Целью переговоров было продлить эксклюзивное партнёрство ещё ненадолго, но обстоятельства сложились иначе. Когда мы ушли из Формулы-1, «Ред Булл» основал собственное производство двигателей. По сути, это не оставило возможности продолжать сотрудничество», — приводит слова Ватанабэ издание Racingnews365.