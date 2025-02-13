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В «Хонде» заявили, что несколько команд интересовалось двигателями японцев на 2026-й в Ф-1

В «Хонде» заявили, что несколько команд интересовалось двигателями японцев на 2026-й в Ф-1
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Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ рассказал, что несколько команд Формулы-1 интересовались двигателями японского производителя после подачи заявки на 2026 год.

«Изначально мы вели переговоры в Формуле-1 только с «Ред Булл». Переговоры с другими командами по-настоящему начались, когда мы подали заявку на то, чтобы стать поставщиком двигателей с 2026 года. Затем несколько других команд также связались с нами, потому что их заинтересовали двигатели «Хонда». Мы поговорили со всеми сторонами и сделали свой выбор [«Астон Мартин»].

Названия и количество остальных команд я не могу разглашать. С некоторыми из них мы общались только один раз, а с другими — несколько раз», — приводит слова Ватанабэ издание Racingnews365.

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