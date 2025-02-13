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Экс-пилот Бергер назвал событие, которое может стать величайшим в истории Формулы-1

Экс-пилот Бергер назвал событие, которое может стать величайшим в истории Формулы-1
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65-летний бывший австрийский гонщик Формулы-1 Герхард Бергер заявил, что завоевание 40-летним пилотом и семикратным чемпионом «Королевских гонок» Льюисом Хэмилтоном восьмого титула серии за рулём «Феррари» станет величайшим событием в истории этого спорта.

«Подходит ли машина «Феррари» Хэмилтону? Да. Если бы Хэмилтон смог стать чемпионом мира на «Феррари», это было бы величайшим событием, которое когда-либо происходило в Формуле-1 с точки зрения маркетинга», — приводит слова Гербера издание Auto Motor und Sport.

Ранее британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис ответил, перешёл бы он в «Феррари» на месте Хэмилтона.

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