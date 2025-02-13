Экс-пилот Формулы-1 рассказал, что необходимо Хэмилтону в «Феррари»

65-летний бывший австрийский гонщик Формулы-1 Герхард Бергер рассказал, что 40-летнему пилоту и семикратному чемпиону серии Льюису Хэмилтону нужна новая мотивация в «Феррари».

«Я думаю, Хэмилтону нужна новая мотивация. У него были две проблемы: «Мерседес» побеждал только в исключительных случаях, и он так долго выступал за одну и ту же команду, что только смена обстановки может помочь.

Пятое место [в личном зачёте] — это не тот результат, который мотивирует Хэмилтона. В «Феррари» ему снова придётся стиснуть зубы, и он вполне может снова проявить себя с лучшей стороны. С другой стороны, я думаю, что ему будет сложно конкурировать со скоростью Леклера. Их противостояние обещает быть очень напряжённым», — приводит слова Бергера издание Auto Motor und Sport.