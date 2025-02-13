Слияние Nissan, Honda и Mitsubishi Motors отменено

Крупные автомобильные производители подтвердили, что крупная сделка по слиянию Honda, Nissan и Mitsubishi Motors была отменена.

«Nissan, Honda и Mitsubishi Motors сегодня договорились расторгнуть меморандум о взаимопонимании, касающийся рассмотрения структуры трёхстороннего сотрудничества, в свете расторжения меморандума о взаимопонимании, подписанного 23 декабря прошлого года в отношении рассмотрения бизнес-интеграции между Nissan и Honda.

В будущем три компании будут сотрудничать в рамках стратегического партнёрства, направленного на развитие интеллектуальных технологий и электрифицированных транспортных средств. Эта основа была заложена в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном 1 августа прошлого года, и направлена на создание новых преимуществ и максимизацию корпоративной ценности каждой компании», — приводит заявление Honda издание Racingnews365.

С 2026 года подразделение Honda Racing Corporation вернётся в Формулу-1, став партнёром «Астон Мартин».