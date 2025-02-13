«Альпин» заключила спонсорский контракт с итальянской нефтегазовой компанией

Команда Формулы-1 «Альпин» объявила о заключении спонсорского контракта с итальянской нефтегазовой компанией Eni.

Также в соглашение будет вовлечена корпорация «Рено», владеющая «Альпин». Сотрудничество рассчитано на работу в топливной области. Отметим, что Eni уже имеет опыт работы в Ф-1 – ранее компания работала с «Бенеттоном».

«Мы с большой гордостью приветствуем возвращение Eni в Формулу-1. Компания сыграла большую роль в нашей истории, в прошлом она уже была важным партнёром в Формуле-1. У нас общие цели и задачи касательно энергоэффективности. С нетерпением ждём возможности сотрудничества как на трассе, так и за её пределами», — прокомментировал новость советник «Альпин» Флавио Бриаторе.