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Окон объяснил преимущество для фанатов в общей презентации команд Формулы-1

Окон объяснил преимущество для фанатов в общей презентации команд Формулы-1
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28-летний французский автогонщик Формулы-1, выступающий за команду «Хаас», Эстебан Окон объяснил преимущество для фанатов «Королевских гонок» в общей презентации команд, которая пройдёт в честь 75-летия Формулы-1 в Лондоне 18 февраля.

«Честно говоря, мне как фанату этого вида спорта тяжело каждый день наблюдать за новой ливреей какой-то команды. Иногда ты упускаешь это из виду, потому что занимаешься чем-то другим и узнаёшь о таких новостях с опозданием. Я думаю, что, по крайней мере, сейчас это хорошая идея. У нас будет один день, когда мы увидим все машины, чему я как фанат этого вида спорта очень рад», — приводит слова Окона издание Racingnews365.

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