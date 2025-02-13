Макс Ферстаппен показал новый шлем 2025 года с четырьмя чемпионскими звёздами

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен показал новый шлем на предстоящий сезон, дизайн которого отсылает к началу его пути в автоспорте.

«Дизайн этого шлема во многом похож на тот, с которым я начинал гоняться, когда мне было четыре года. Он основывался на дизайне отца, и я определённо горжусь этим. Когда я начинал, дизайн моего отца был очень важен для меня.

Одна из мелких деталей – красные и синие линии, отображающие голландский флаг. Я постарался сделать шлем максимально простым, и это мне нравится, со львом наверху. Можно сказать, что это наш семейный дизайн. В целом же это возвращение к истокам. Я очень доволен», — приводит слова Ферстаппена его официальный сайт.

Фото: verstappen.com

Фото: verstappen.com