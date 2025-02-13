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Эстебан Окон заявил, что для пилотов Формулы-1 единая презентация неудобна

Эстебан Окон заявил, что для пилотов Формулы-1 единая презентация неудобна
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28-летний французский автогонщик Формулы-1, выступающий за команду «Хаас», Эстебан Окон рассказал, что для пилотов «Королевских гонок» единая презентация команд неудобна.

«Конечно, для нас, пилотов, это ещё одно мероприятие, которое максимально не подходит для этого периода, потому что мы готовимся к сезону и уже находимся в насыщенном графике. Нам нужно подготовиться к гонкам. Нам нужно как следует потренироваться перед началом сезона и так далее.

Но я думаю, что это гораздо лучше организовано, чем было раньше, особенно когда две команды проводили презентации в один и тот же день и это не было организовано должным образом. Так что да, я всё же действительно с нетерпением жду этого события», — приводит слова Окона издание Racingnews365.

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