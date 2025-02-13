«Макларен» показал первые фото болида 2025 года. Новинка дебютировала на трассе

Команда Формулы-1 «Макларен» опубликовала первые фотографии нового болида MCL39, уже дебютировавшего на трассе в рамках съёмочного дня в Сильверстоуне. MCL39 во временной камуфляжной ливрее, так как все официальные ливреи на новый сезон должны быть показаны во время общей презентации в Лондоне 18 февраля.

Фото: McLaren F1 Team

Фото: McLaren F1 Team

Фото: McLaren F1 Team

Фото: McLaren F1 Team

В минувшем сезоне-2024 «Макларен» стал обладателем Кубка конструкторов впервые с 1998 года, обойдя лидера последних лет «Ред Булл». Пилот команды британец Ландо Норрис стал вице-чемпионом, его напарник австралиец Оскар Пиастри занял четвёртое место.

Ранее экс-пилот Ф-1 Герхард Бергер назвал главных кандидатов на титул на ближайшие несколько лет, за исключением четырёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

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