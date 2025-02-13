Зак Браун обозначил главную цель «Макларена» на 2025 год

Генеральный директор команды Формулы-1 «Макларен» Зак Браун обозначил главную цель коллектива на 2025 год.

«Сегодняшний день — важная веха на нашем пути в борьбе за титул чемпиона 2025 года. Здорово впервые вывести на трассу нашего претендента на чемпионство, MCL39, и это стало кульминацией напряжённой работы команды. Мы должны быть реалистами в том, чтобы понять главную вещь — каждая команда добьётся прогресса за зиму.

Прошлый год показал, насколько сильно сблизились все команды на стартовой решётке, что является блестящим достижением для этого вида спорта. Мы считаем, что после победы в чемпионате MCL38 наша команда сделала ещё один шаг вперёд, но мы не будем знать, на каком месте мы находимся в турнирной таблице, пока не пройдём квалификацию в Австралии.

Мы команда, которая никогда не прекращает участвовать в гонках, и мы сделаем всё возможное, чтобы привезти оба титула [личный и Кубок конструкторов] в Уокинг», — приводит слова Брауна пресс-служба команды.