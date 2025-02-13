Норрис и Пиастри отреагировали на новый болид «Макларена» в камуфляжной ливрее

Пилоты «Макларена», британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри, прокомментировали анонс нового болида команды, получившего название MCL39.

Ландо Норрис – в интервью пресс-службе «Макларена»: «Волнующе впервые сесть за руль MCL39 и узнать, на что он способен на трассе, учитывая грядущие предсезонные тесты в Бахрейне. Камуфляжная ливрея веселит, здорово иметь возможность показать что-то новое в преддверии начала 75-го сезона Ф-1».

Оскар Пиастри: «Здорово сесть за руль MCL39, прежде чем мы испытаем его в Бахрейне. Камуфляжная ливрея выглядит круто, не могу дождаться возможности показать на официальной презентации, на чём мы будем гоняться».