В «Уильямсе» представили шлем Карлоса Сайнса на сезон-2025

Пресс-служба команды Формулы-1 «Уильямс» в социальных сетях опубликовала фотографии шлема 30-летнего испанского автогонщика Карлоса Сайнса, который будет проводить свой первый сезон в составе британского коллектива.

Фото: WilliamsRacing

Фото: WilliamsRacing

Фото: WilliamsRacing

Фото: WilliamsRacing

На шлеме изображена взаимосвязь сразу трёх основных цветов — синего, под которым выступают болиды «Уильямса», и красно-оранжевого, символизирующего флаг Испании, гражданином которой и является Карлос.

Напомним, боевыми пилотами «Уильямса» являются Александер Албон и перешедший в команду Карлос Сайнс.

В прошлом сезоне Формулы-1 «Уильямс» занял девятое место в Кубке конструкторов, набрав 17 очков. Трофей завоевала другая британская команда «Макларен» (666 баллов).