Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Уильямсе» представили шлем Карлоса Сайнса на сезон-2025

В «Уильямсе» представили шлем Карлоса Сайнса на сезон-2025
Комментарии

Пресс-служба команды Формулы-1 «Уильямс» в социальных сетях опубликовала фотографии шлема 30-летнего испанского автогонщика Карлоса Сайнса, который будет проводить свой первый сезон в составе британского коллектива.

Фото: WilliamsRacing

Фото: WilliamsRacing

Фото: WilliamsRacing

Фото: WilliamsRacing

На шлеме изображена взаимосвязь сразу трёх основных цветов — синего, под которым выступают болиды «Уильямса», и красно-оранжевого, символизирующего флаг Испании, гражданином которой и является Карлос.

Напомним, боевыми пилотами «Уильямса» являются Александер Албон и перешедший в команду Карлос Сайнс.

В прошлом сезоне Формулы-1 «Уильямс» занял девятое место в Кубке конструкторов, набрав 17 очков. Трофей завоевала другая британская команда «Макларен» (666 баллов).

Материалы по теме
Зак Браун обозначил главную цель «Макларена» на 2025 год
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android