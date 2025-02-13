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Оскар Пиастри: «Макларен» может достичь больших высот в предстоящем сезоне Ф-1

Оскар Пиастри: «Макларен» может достичь больших высот в предстоящем сезоне Ф-1
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23-летний австралийский пилот британского коллектива «Макларен» Оскар Пиастри заявил, что готов к предстоящему сезону Ф-1, и считает 2025 год перспективным для своей команды.

«В период межсезонья я усердно готовился к предстоящему сезону. Понимаю, что на первых местах в личном зачёте Ф-1 будет высокая конкуренция. Но я рад, что после двух сезонов в Формуле-1 у меня есть возможность для роста. Победы в Гран-при в начале моей карьеры дали мне ощущение успеха, и теперь я стремлюсь к большему. Как команда мы можем достичь больших высот в 2025 году после столь впечатляющего 2024-го», — приводит слова Пиастри портал GPblog.

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