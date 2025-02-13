Китайский 1305-сильный гиперкар проехал по гоночной трассе на автопилоте

Электрический гиперкар Yangwang U9, созданный китайской компанией BYD Auto, проехал по трассе «Хунань-Чжучжоу» в режиме автопилота, сообщает издание CnEVPost.

Известно, что автомобиль оснащён автономной системой God’s Eye, представленой BYD чуть ранее. Система God’s Eye будет доступна в трёх вариантах — A, B и C. Сообщается, что на Yangwang U9 установлена наиболее продвинутая версия — God’s Eye A.

Гиперкар Yangwang U9 был представлен в 2023 году. Автомобиль создан дизайнером Вольфгангом Эггером, который ранее сотрудничал с Alfa Romeo, Audi и Lamborghini. U9 оснащён четырьмя электромоторами суммарной отдачей 960 кВт (1305 л. с.). В ноябре 2024 автомобиль установил рекорд скорости для китайских автомобилей.

Отметим, что автономные технологии уже применяются на гоночных трассах. Так, в 2024 году состоялись заезды Гоночной лиги беспилотных автомобилей Абу-Даби (A2RL), участие в которых принял Даниил Квят.