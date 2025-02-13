Ландо Норрис предположил, какой будет конкуренция в следующем сезоне Формулы-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился ожиданиями от следующего сезона Формулы-1, который команда начнёт в ранге обладателя Кубка конструкторов.

«В этом году конкуренция будет выше, чем когда-либо, поэтому нам предстоит многое сделать, чтобы провести защиту Кубка конструкторов, который мы завоевали в прошлом сезоне, и побороться за победу в зачёте пилотов. Настроение у меня сейчас позитивное, но при этом я сосредоточен. Мы все с нетерпением ждём возможности вывести машину на трассу в Бахрейне. Сезон обещает быть захватывающим», — приводит слова Норриса пресс=служба «Макларена».

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