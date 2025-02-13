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В топ-100 самых высокооплачиваемых атлетов 2024 года вошли два пилота Ф-1 — Sportico

В топ-100 самых высокооплачиваемых атлетов 2024 года вошли два пилота Ф-1 — Sportico
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Авторитетное американское издание Sportico, специализирующееся на бизнесе в спорте, опубликовало топ-100 самых высокооплачиваемых атлетов по итогу 2024 года, в который вошли два пилота Формулы-1.

Гонщик австрийского коллектива «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен занял 18-ю позицию в топе с заработком в $ 76 млн за минувший год. Британский пилот итальянской команды «Феррари» Льюис Хэмилтон расположился на 22-м месте с выручкой в $ 60,1 млн.

Напомним, Максу Ферстаппену 27 лет. В сезоне-2024 нидерландский пилот стал чемпионом Формулы-1 в четвёртый раз подряд.

Ранее Ферстаппен показал новый шлем 2025 года с четырьмя чемпионскими звёздами.

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