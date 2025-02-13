«Ситуацию нельзя назвать идеальной». Чандхок высказался об одном из пилотов Формулы-1

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок поделился мнением о пилоте «Альпин» Джеке Дуэне.

«Вскоре после того, как Джек подписал контракт, на сцену вышел Колапинто, что сразу же легло грузом на его плечи ещё до первой гонки. Очевидно, ситуацию нельзя назвать идеальной. Времени расслабиться определённо не будет», — приводит слова Чандхока Sky Sports.

Ранее руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз поделился мнением о переходе в «Альпин» аргентинского пилота Франко Колапинто, ответив на вопрос, сможет ли он заменить Дуэна за рулём болида французской команды.

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