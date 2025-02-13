Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ситуацию нельзя назвать идеальной». Чандхок высказался об одном из пилотов Формулы-1

«Ситуацию нельзя назвать идеальной». Чандхок высказался об одном из пилотов Формулы-1
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок поделился мнением о пилоте «Альпин» Джеке Дуэне.

«Вскоре после того, как Джек подписал контракт, на сцену вышел Колапинто, что сразу же легло грузом на его плечи ещё до первой гонки. Очевидно, ситуацию нельзя назвать идеальной. Времени расслабиться определённо не будет», — приводит слова Чандхока Sky Sports.

Ранее руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз поделился мнением о переходе в «Альпин» аргентинского пилота Франко Колапинто, ответив на вопрос, сможет ли он заменить Дуэна за рулём болида французской команды.

Материалы по теме
Ваулз оценил шансы Колапинто стать боевым пилотом «Альпин»

Самая короткая карьера в Формуле-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android