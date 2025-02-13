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В Формуле-1 объяснили отмену балла за лучший круг в гонке

В Формуле-1 объяснили отмену балла за лучший круг в гонке
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Пресс-служба Формулы-1 опубликовала официальный пресс-релиз, в котором привела объяснение отмены балла за лучший круг в гонке.

«Поскольку бонусный балл за лучший круг в гонке иногда становился спорной темой, поэтому было принято решение исключить его из системы начисления очков в предстоящем сезоне», — сказано в пресс-релизе.

Очко за быстрый круг начисляется с 2019 года. При этом есть условие, что гонщик должен финишировать в первой десятке. С сезона-2022 команды обязаны привлекать как минимум на двух этапах к работе пилотов-новичков в первых пятничных тренировках.

Ранее в Формуле-1 отреагировали на недовольство со стороны Конго из-за возможной гонки в Руанде.

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