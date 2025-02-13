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The Race назвал фаворита в MotoGP по итогам тестов перед новым сезоном

The Race назвал фаворита в MotoGP по итогам тестов перед новым сезоном
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Издание The Race оценило выступление шестикратного чемпиона MotoGP Марка Маркеса на предсезонных тестах в Бурираме (Таиланд). Заводской гонщик «Дукати» возглавил протоколы обоих дней тестов и итоговый протокол серии. По мнению издания, испанец будет начинать сезон в качестве фаворита.

«Маркес продемонстрировал, что в конце этого месяца он отправится на стартовый гоночный уикенд в качестве фаворита», — говорится в сообщении The Race.

Ранее легендарный гонщик MotoGP Валентино Росси дал несколько советов двукратному чемпиону Франческо Баньяе в его предстоящем противостоянии с новым напарником по «Дукати» Маркесом.

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