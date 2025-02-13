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Себастьян Феттель хочет вернуться в Формулу-1 — F1-Insider

Себастьян Феттель хочет вернуться в Формулу-1 — F1-Insider
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель питает надежды вернуться в «Королевские гонки». Об этом информирует F1-Insider, ссылаясь на источники в окружении спортсмена. По данным издания, немец чувствует в себе силы вновь выступать в чемпионате мира.

F1-Insider также напомнил, что сейчас в Формуле-1 выступают 43-летний Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и 40-летний Льюис Хэмилтон («Феррари»). Феттелю в настоящий момент 37 лет.

Себастьян принял решение завершить карьеру после сезона 2022 года.

Ранее на вопрос о возможном возвращении Феттеля в Формулу-1 ответил бывший шотландский гонщик, а ныне эксперт Дэвид Култхард.

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