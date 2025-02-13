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Норрис: в сезоне-2024 я был не совсем на том уровне, чтобы конкурировать с Ферстаппеном

Норрис: в сезоне-2024 я был не совсем на том уровне, чтобы конкурировать с Ферстаппеном
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25-летний пилот британского коллектива «Макларен» Ландо Норрис высказался о соперничестве с гонщиком австрийской команды «Ред Булл» Максом Ферстаппеном в минувшем сезоне Ф-1.

«Несмотря на то, что большую часть времени [в минувшем сезоне] наш болид был быстрее, и во многих гонках у меня была лучшая машина, что я могу с радостью признать, были моменты, когда я просто не справлялся. Просто был не совсем на том уровне, чтобы конкурировать с Максом.

Когда у гонщика такой менталитет, как у Ферстаппена, очень сложно занять первое место, когда разница между вами составляет 40 или 50 очков. Учитывая, как Макс пилотирует, на какой риск идёт и какую агрессивность проявляет, у меня почти не было шансов нагнать его в личном зачёте.

Что должно измениться в этом году? Мне просто нужно набрать больше очков с самого начала сезона. И нам вновь, вероятно, предстоит столкнуться с одним из самых сильных гонщиков в атаке и обороне», — приводит слова Норриса пресс-служба Формулы-1.

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