Названа команда, с которой контактировал Феттель с целью возвращения в Формулу-1

Именитый немецкий пилот четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель в 2024 году предлагал свои услуги «Ауди» с целью возвращения в «Королевские гонки». Об этом информирует F1-insider.

По данным издания, Феттель контактировал с Андреасом Зайдлем, который тогда занимал пост руководителя проекта Формулы-1 в «Ауди». Однако Зайдль предпочёл продолжать переговоры с испанцем Карлосом Сайнсом, а после договорился о подписании контракта с другим немецким гонщиком Нико Хюлькенбергом.

Напомним, Зайдль, как и председатель совета директоров «Заубера» Оливер Хоффманн оставили свои должности в прошлом году. Им на смену пришёл экс-руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто.

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