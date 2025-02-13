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Марко: Феттель хотел бы быть напарником Ферстаппена, я не мог этого допустить

Марко: Феттель хотел бы быть напарником Ферстаппена, я не мог этого допустить
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о желании четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Себастьяна Феттеля присоединиться к австрийской команде в качестве напарника Макса Ферстаппена.

«Себастьян хотел бы быть напарником Макса Ферстаппена. Но в этом не было никакого смысла. Макс явно победил бы его, нанеся ущерб репутации Себастьяна. Я не мог и не хотел этого допустить», — приводит слова Марко F1-Insider.

Помимо четырёх чемпионских титулов в Формуле-1, Себастьян также трижды становился вице-чемпионом «Королевских гонок» и ещё один раз был бронзовым призёром.

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