Марко: Феттель хотел бы быть напарником Ферстаппена, я не мог этого допустить

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о желании четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Себастьяна Феттеля присоединиться к австрийской команде в качестве напарника Макса Ферстаппена.
«Себастьян хотел бы быть напарником Макса Ферстаппена. Но в этом не было никакого смысла. Макс явно победил бы его, нанеся ущерб репутации Себастьяна. Я не мог и не хотел этого допустить», — приводит слова Марко F1-Insider.
Помимо четырёх чемпионских титулов в Формуле-1, Себастьян также трижды становился вице-чемпионом «Королевских гонок» и ещё один раз был бронзовым призёром.
Феттель помог фанату сделать предложение руки и сердца: