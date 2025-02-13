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Оскар Пиастри: могу стать чемпионом Формулы-1 в этом году

Оскар Пиастри: могу стать чемпионом Формулы-1 в этом году
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23-летний австралийский пилот британского коллектива «Макларен» Оскар Пиастри поделился своим настроем на предстоящий сезон Формулы-1.

«К концу прошлого сезона у меня всё ещё были возможности показать себя с лучшей стороны. Да, было несколько ситуаций, в которых я в итоге помогал Ландо, но были и такие, где всё происходило наоборот. Так что всё не так однозначно. Определённо, мы начинаем с нуля, и я действительно думаю, что могу стать чемпионом Ф-1 в этом году», — приводит слова Пиастри портал Motorsport Week.

Ранее Пиастри заявил, что в 2025 году хочет намного большего, чем просто победы в Гран-при.

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