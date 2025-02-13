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Ландо Норрис объяснил, как собирается победить Макса Ферстаппена в предстоящем сезоне Ф-1

Ландо Норрис объяснил, как собирается победить Макса Ферстаппена в предстоящем сезоне Ф-1
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25-летний пилот британского коллектива «Макларен» Ландо Норрис рассказал, как планирует бороться с гонщиком австрийской «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и побеждать его в предстоящем сезоне Формулы-1.

«Мне нужно расставить локти, продемонстрировать, что я не собираюсь добровольно отдавать ему никакие позиции. Но вместе с этим я должен быть умным пилотом, чтобы бороться с Максом. Мы видели это в прошлом году. С нетерпением жду этих сражений.

Не думаю, что надо делать что-то особенное для победы над Максом. Этот парень быстрый, агрессивный и является одним из лучших в истории. Самый простой способ [одержать верх над ним] — оказаться быстрее его и оставаться впереди. Это очевидный план», — приводит слова Норриса портал Sky Sports.

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