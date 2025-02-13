Экс-инженер «Ред Булл» раскрыл обстоятельства ухода из команды Пьера Гасли

Бывший инженер «Ред Булл» Дэн Друри рассказал об обстоятельствах ухода французского пилота Пьера Гасли из команды. Гасли начинал сезон в составе «Ред Булл» в 2019 году, однако после неудачной первой половины чемпионата его вернули в «Торо Россо».

«Проблема Пьера Гасли заключалась в том, что он начал сомневаться в себе. Думаю, у него были сложности психологического характера. Был один случай. Меня тогда не было рядом, так что я не могу подтвердить или опровергнуть это, но, по-видимому, Пьер на повышенных тонах разговаривал с Эдрианом Ньюи по поводу настроек машины, и в гараже это переросло в перепалку. И когда это случилось на глазах у Хельмута Марко, его вернули в младшую команду», — сказал Друри на YouTube-канале The Last Lap.

Самая высокая скорость в Формуле-1: