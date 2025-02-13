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Оскар Пиастри показал шлем на новый сезон

Оскар Пиастри показал шлем на новый сезон
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Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри представил шлем на следующий сезон Формулы-1. Соответствующий пост австралийский спортсмен разместил на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Оскара Пиастри

Фото: Из личного архива Оскара Пиастри

Фото: Из личного архива Оскара Пиастри

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 Оскар занял четвёртое место в общем зачёте пилотов. В общей сложности Пиастри набрал 292 очка. Его товарищ по команде Ландо Норрис был вторым. В его активе было 374 балла. В новом сезоне состав гонщиком «Макларена» остался тем же.

Ранее Норрис рассказал, как планирует бороться с гонщиком австрийской «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и побеждать его в предстоящем сезоне Формулы-1.

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