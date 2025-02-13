Ландо Норрис: иногда смотрю на то, что делаю на трассе, и думаю: «Какой же я идиот»

25-летний пилот британского гоночного коллектива «Макларен» Ландо Норрис высказался о разнице между реальным пилотированием болида и просмотре собственного выступления в записи.

«Мне нравятся ситуации, когда следует принимать быстрые решения [на трассе]. Но пилотировать болид всегда сложнее, чем потом пересматривать своё выступление после. И когда смотрю на некоторые вещи, которые делал на трассе, думаю: «Что, чёрт возьми, я наделал? Какой идиот», — приводит слова Норриса портал Sky Sports.

Ранее Ландо Норрис объяснил, как собирается победить гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в предстоящем сезоне Формулы-1.